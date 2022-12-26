Менеджер сообщил, что больной Пеле начал прощаться с родными и друзьями Спортменеджер Халид: госпитализированный Пеле попрощался с семьей из-за ухудшения здоровья

Фото: Социальные сети

Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими по причине ухудшения состояния здоровья. Об этом в Twitter сообщил британский предприниматель, акционер агентства спортивного менеджмента Фрэнк Халид. 82-летний спортсмен находится в больнице уже в течение месяца. Два года назад у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Пеле попрощался с родными и друзьями. Легенда футбола постепенно проигрывает битву с онкологией, семья заявила, что «его состояние снова ухудшилось», — написал Халид.

Спортивный журналист Тарик Панжа в свою очередь подверг заявление бизнесмена критике. Он заявил, что Халид якобы не имеет достоверных сведений о состоянии здоровья футболиста.

Откуда вы знаете? Ужасные аккаунты, которые публикуют обновления о состоянии здоровья тяжелобольного человека. Использование кавычек возмущает еще больше. Очевидно, что Пеле серьезно болен, но такие непроверенные инсайды особенно поражают, — заявил журналист.

30 ноября стало известно, что Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Врачи выявили у бывшего нападающего многочисленные отеки и сердечную недостаточность.

22 декабря врачи клиники в Сан-Пулу заявили, что состояние здоровья бразильского футболиста ухудшилось.

В сентябре 2021 года футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В дальнейшем Пеле был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже ESPN сообщил, что у экс-футболиста были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Эти титулы он завоевал в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Всего в составе сборной спортсмен провел 92 игры и забил 77 голов.