Медведев ничего не знает об интересе «Зенита» к Хедире

https://static.news.ru/photo/aadccf9e-eec0-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Сами Хедира Фото: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что впервые слышит об интересе питерской команды к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.

Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом, — приводит слова Медведева Sport24, который добавил, что всё это вбросы агентов.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний немец по согласию сторон расторгнет контракт с клубом из Турина и продолжит карьеру в «Зените», который заинтересован в его услугах.

Хедира — призёр и победитель чемпионатов мира. В сезоне-2019/20 немец провел за «Юве» 18 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Ранее супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как её муж стал жертвой мошенников, писал NEWS.ru.