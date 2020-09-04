Медведев ничего не знает об интересе «Зенита» к Хедире

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что впервые слышит об интересе питерской команды к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.
Что касается интереса к Хедире, то я в первый раз слышу об этом, — приводит
словаМедведева Sport24, который добавил, что всё это вбросы агентов.
Ранее СМИ сообщали, что 33-летний немец по согласию сторон расторгнет контракт с клубом из Турина и продолжит карьеру в «Зените», который заинтересован в его услугах.
Хедира — призёр и победитель чемпионатов мира. В сезоне-2019/20 немец провел за «Юве» 18 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.
Ранее супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как её муж стал жертвой мошенников, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен