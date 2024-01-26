«Медиалига – популярность для бургеров»: Колосков — об уходе клуба Басты Почетный президент РФС оценил переход клуба Басты «СКА Ростов» в Медиалигу

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков

не считает переход клуба Василия Вакуленко (Басты) Ска-Ростов из ФНЛ-2 в Медиалигу темой для обсуждения. В комментарии NEWS.ru он объяснил, что это обычная «пропаганда».

Нет никаких подводных течений. Есть деньги — играй во Второй лиге, больше денег — в Первой, еще больше — в Премьер-лиге. Нет денег — иди в Медиалигу. Все просто, не вижу темы для обсуждения. Ну какая популярность в Медиалиге?! Дутая среди бургеров. Настоящие любители футбола будут ходить на Медиалигу что ли? Все это пропаганда и не более того. А разницы в классе никакой — в Медиалиге и так играют люди, которые во Второй выступали, или прошли профессиональную школу. Произошло и произошло, — сказал Колосков.

Ранее стало известно, что футбольный клуб СКА Ростова-на-Дону в новом сезоне прекратит выступать во Второй лиге, перейдя в Медиафутбольную лигу. По словам исполнителя, оказывающего клубу поддержку с 2019 года, это связано с финансовыми сложностями.

Команда, основанная в 1937 году и ставшая в 1966 году вице-чемпионом СССР, будет соревноваться со сборными блогеров, комиков, телеведущих и футбольных ветеранов.