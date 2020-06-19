Есть в нашем российском футболе клуб, который с момента создания частенько вызывает негодование и насмешки. «Сочи» называется. Клуб с берегов Чёрного моря появился сравнительно недавно — 4-го июля 2018 года, сразу возглавив хит-парад коллапсов. И уступать это священное место похоже не планирует. NEWS.ru рассказывает, почему клуб Бориса Ротенберга заставляет испытывать испанский стыд.

Новый «Зенит»

Каждая история с чего-то начинается. Первую главу «Сочи» можно назвать «пацаны к успеху шли». После окончания сезона 2017/18 все СМИ судорожно писали о возможном переезде питерского «Динамо», того самого Ротенберга, на юг к стадиону «Фишт», на котором никто не играл. А 15 июня игроки начали перезаключать контракты с новообразованным «Сочи». К тому же ряды новой команды пополнили сразу шесть футболистов «Зенита»: Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный. Также в аренду на год был взят Андрей Мостовой. Зимой коллектив пополнил Александр Кокорин, о котором мы ещё поговорим.

Заслуженный тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru считает, что именовать «Сочи» третьим или четвёртый «Зенитом» не нужно. Тем не менее он утверждает, что процессы, которые происходят в коллективе, очевидны.

В «Сочи» достаточно влиятельное руководство клуба, которое может найти усиление. А за счёт кого — не столь принципиально. В «Зените» оказалась значительная группа игроков, относительно ненужных клубу, кроме Кокорина. Но пути переговоров всё равно нашли. Мы можем говорить о том, кто в каких рамках действует. Тем не менее, футбольные законы не нарушаются. Ротенберга можно понять, он хочет видеть свою команду сильной, — сказал Гаджиев.

Вечно занятые

Море, солнце, хорошая погода — сплошная красота. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) ребята были на подъёме, чем заслужили летом 2019 года выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Вот тут, пожалуй, и начинается эта увлекательная история. За две недели до старта нового сезона, когда все клубы проводили товарищеские встречи, двусторонки, сочинцы нервно курили в стороне. У них просто не было игроков, бюджета и, самое главное, задач. На возникающие вопросы спортивный директор Андрей Орлов оправдывался сверхзанятостью руководства. Естественно, как часто бывает в России после подобных выражений, должность освободилась. И, опять же, как принято в нашей стране, под шумок его быстро вернули, только теперь на позицию заместителя генерального директора по развитию, кем он по сей день и является.

Андрей Орлов Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Не могу сказать, что очень хорошо знаю Андрея Орлова, но знаком. Я считаю ,что такого специалиста надо сохранять, поскольку он профессиональный работник и может принести своей работой клубу просьбу. Он помощник. Он приехал ещё, когда «Сочи» назывался «Динамо». Я помню эту команду, когда она обыграла «Зенит» в Кубке. Нормальное решение, — утверждает Гаджиев.

Официального спонсора нет, но есть «Газпром»

Во все времена в любом виде спорта принято обозначать своего титульного спонсора. «Сочи» и в этом сумел выделиться. В первом матче сезона с московским «Спартаком» многие могли и не обратить внимание на необычное обмундирование южной команды. На майках футболистов не красовалась информация о спонсоре. Второй матч, третий, а форма не меняется. Публика призадумалась. Ну, не будет же латинскими буквами на футболках написано «Титульный спонсор Борис Ротенберг». Конечно, нет. Ведь ещё летом слухами о партнёрстве с АО «Газпромбанк» наполнилась земля. Генеральный директор Дмитрий Рубашко подтвердить или опровергнуть информацию не решился. Ещё бы, глядишь, и его бы сместили. Тем временем «Газпром» является спонсором уже третьего клуба РПЛ (он также помогает «Зениту» и «Оренбургу»). Конечно, сочинцы не станут афишировать подобную связь, ведь общий спонсор легко может повлиять на результаты чемпионата.

Подобного мнения придерживается и российский тренер.

Такое, если я не ошибаюсь, запрещено в профессиональном футболе других стран. Конечно, может повлиять. Единственное, «Газпром» слишком мощная организация с большим количеством структур. Есть разные «дочки», которые могут находиться необязательно в дружеских отношениях, они могут конкурировать между собой, ужесточая борьбу. Хотя по тому, что происходит у нас в России, скорее всего, могут и договориться. Но опять же, это вопрос в значительной мере экономический. А футбольная экономика — самое слабое звено в развитии игры. Хорошо, что у нас есть Сергей Галицкий (владелец «Краснодара», — NEWS.ru), Евгений Гинер (бизнесмен, президент ЦСКА, — NEWS.ru) договорился с ВЭБом, но конкурировать мы не можем, если не решим финансовые вопросы. Но наш путь решения этих проблем не похож ни на какой другой в Европе, со многими изъянами. Так решает вопрос «Сочи». Есть заметный негатив, но если «Газпром» не поможет, то кто поможет? Получается, сегодня некому помогать — «Газпром» везде, — заявил в беседе Гаджиев.

Договорняк с «Рубином»?

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

Несмотря на преображение состава дела у команды Александра Точилина шли более чем печально: первые три игры проиграли («Спартаку» 0:1, «Зениту» 0:2, «Краснодару» 0:3) ещё три сыграли вничью (с «Уфой» и ЦСКА 0:0, с «Оренбургом» 1:1). И вот, казалось, после такого начала нужно точно выигрывать у «Урала», то и тут южанам не повезло — поражение со счётом 3:1. Как итог — предпоследнее место в турнирной таблице. И вот наступает время волшебства — «Рубин», который довольно неплохо стартовал, удивительным образом проигрывает, так ещё и с разницей в три мяча. Казанцев в этой встрече было просто не узнать, и не заметить это можно было, только закрыв глаза.

Несмотря на это, Гаджи Гаджиев убеждён — этот матч не является договорным.

В подобных ситуациях я был бы крайне осторожен. Мой опыт показывает — из ста случаев, когда говорят о договорняках, в лучшем случае пять матчей таковыми являются. Остальные — разговор ни о чём. Те люди, которые допускают эти фантазии, не знают, что значит договориться. А вот как договоришься? Надо сказать игрокам «ты не играешь»? А как им это сказать? Это же послезавтра всем станет известно. Нет разве? Если знаешь ты один — один, если двое — половина команды, трое — вся, вся — весь чемпионат, — сказал он.

По словам тренера, это крайне сложный процесс. Если бы там были задействованы исключительно кабинетные лица, тогда можно рассуждать, что есть основания считать это договорным матчем.

Но люди выходят на поле, как вратаря заставить пропустить? Да, бывают игры, где возникают сомнение, но те, кто находится в процессе, понимает, что состояние игроков изменчиво, на него влияет много факторов. Исключать, конечно, мы не можем, это же везде происходит. Вероятность того, что это договорняк, крайне низкая, — уверяет он.

Становление легенды

Наступило время вернуться к Александру Кокорину. Нападающий пополнил ряды коллектива 17 февраля 2020. «Зенит» великодушно отправил 29-летнего форварда в аренду, за что «Сочи» готов каждый день благодарить «сине-бело-голубых». Но это сейчас. А тогда информация о его переходе взбудоражила общественность. Как же так: главный тренер питерцев Сергей Семак чуть ли не кричал о необходимости оставить Кокорина в «Зените», генеральный директор Александр Медведев заявлял, что лидеры в аренду не уходят, и Саша точно останется в Петербурге. А потом наступило 21 января, день, когда «Сочи» на странице в своём Twitter объявил о переходе игрока.

Пресс-служба откровенно поторопилась, ведь Сергей Семак продолжал настаивать на том, что Кокорин нужен команде — наставник выпустил футболиста на товарищеский матч с капитанской повязкой. Руководство «Зенита» тем временем продолжало молчать, как рыба. Зато на следующий день «сине-бело-голубые» очнулись и подтвердили трансфер. Бедный Саша. Хотя, почему же бедный? В «Сочи» игроку хотя бы полноценную зарплату платят, а не 18 тысяч рублей. Да и расстраиваться ему нельзя — он очень быстро стал настоящим лидером. Но в целом ситуация очень комичная.

Надо было получить согласие непосредственно футболиста. Если бы Кокорин сказал нет. Да и мог ли он такое сказать? Но если бы такое произошло, то он остался бы в «Зените». Нашли, как повлиять на игрока. Мы же не знаем деталей, что в итоге сыграло за то, что футболист согласился. Пути могут быть разные. Семак сказал, что он готов к тому, чтобы Кокорин вернулся в любую секунду. Он, безусловно, очень талантливый футболист. Очень жаль, что он какую-то часть своего таланта потратил впустую. К счастью, весь талант не разбазарил, но значительную часть потерял. Может, сейчас повзрослеет, станет умнее и сможет сильнее заиграть, — заявил Гаджиев.

Действующий чемпион мира, на котором хайпанули, да не до конца

Спустя несколько дней после перехода Кокорина «Сочи» объявил о переходе действующего чемпиона мира француза Адиля Рами. Это, конечно, несомненное укрепление команды: ноль игр, ноль голов. Роскошь, да и только. Ну, ладно, не сыграл и не сыграл. Однако даже в этой ситуации «Сочи» не смог выйти сухим из воды и обойтись без скандала: по информации «Спорт-Экспресса», клуб разорвал с ним соглашение из-за сокрытия серьёзной травмы колена при медосмотре. Француз называл это тендинитом (воспаление и дистрофия ткани сухожилия, — NEWS.ru), но оказалось, ситуация серьёзнее. Тем не менее агент футболиста всё опровергает, а адвокат утверждает, что «Сочи» не платил зарплату, из-за чего, собственно, жалоба будет передана в Спортивный арбитражный суд (CAS).

По мнению Гаджиева, при всём при том, что «Сочи» постепенно поднимается, все должны понимать, что у клуба нет прочных традиций, своей истории. Алекс Фергюсон, великий тренер, говорит: «Тренер в клубе только тогда может достигнуть успеха, если у клуба есть свободные деньги (у „Сочи“ они есть), традиции (их у них нет), руководители, которые понимает футбол». Что значат традиции?

В этой ситуации допущены организационные просчёты. Прежде чем брать игрока, в обязательном порядке нужно, чтобы он прошёл обязательный медицинский осмотр. Есть критерии: оцениваются суставы, мышцы, позвоночник и всё прочее. После этого уже идёт разговор. Не пройдя медосмотр прийти в команду, у которой есть традиции, невозможно. Прежде чем попасть в хорошую команду, тебя через лупу посмотрят. Или, например, если у игрока есть проблема, травма, оценивает её, считает, что он сможет восстановиться, но могут договориться о другой зарплате, — объясняет он.

Очередной договорняк, теперь с «Оренбургом»?

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

После первого матча в Оренбурге, который закончился волевой ничьей (1:1), ответная игра на «Фиште» должна была состояться в декабре прошлого года, однако команды встретились только в марте. Причина уважительная — вспышка ОРВИ у сочинцев, причём как у игроков, так и у штаба. Оренбуржцы с понимаем отнеслись к проблеме, пошли навстречу и согласились перенести матч. А лучше бы не соглашались — они тогда разгромно проиграли со счётом 1:5. Забавно получилось: «Сочи» был в шаге к вылету из РПЛ, но чудесным образом, собрав волю в кулак, подопечные Владимира Федотова, который до этого, кстати, возглавлял «Оренбург», разорвали соперника. Ну, как «разорвали»: оренбуржцы открыли счёт благодаря автоголу Тимура Аюпова, а что произошло дальше, вы и сами помните. Странный матч, конечно.

Опять же, по мнению заслуженного тренера, это сто процентов не договорной матч. Слишком большой счёт встречи.

На 1:5 никто не захочет договариваться, даже если спонсор один и тот же. Они бы сыграли 0:1, 1:2 максимум. Получается, вы растёрли меня, я так не хочу, мне не нужен такой счёт. Этот счёт свидетельствует, что никакого договора не было, — уверяет специалист.

Отказ «Сочи» переносить игру с «Ростовом»

Если «Оренбург» посчитал ОРВИ уважительной причиной, то коронавирус у шести игроков «Ростова» генеральный директор «Сочи» уважительной причиной не посчитал. Руководство клуба отказалось переносить встречу, форс-мажор они в этой ситуации не увидели. Да и график, видите ли, плотный. Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) отошли в сторону и по обыкновению предложили клубам самостоятельно разобраться, ссылаясь на регламент.

Выдержка из Дисциплинарного регламента гласит:

86. Неявка команды на матч

1. Неявка Команды на матч Соревнований (за исключением Кубка России) по неуважительной причине — наказывается присуждением поражения и штрафом в соответствии с пунктом 1 Приложения No 1 к настоящему Регламенту.

2. Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона — наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом в соответствии с пунктом 1 Приложения No 1 к настоящему Регламенту.

Две неявки — исключение из РПЛ.

Как же так получается, что ОРВИ — уважительная причина, а коронавирус, которым страдают миллионы — нет. У главного тренера Валерия Карпина возник такой же вопрос. Тем не менее, клубы нашли общий язык и приняли решение всё-таки провести встречу. Кого привезёт «Ростов», уже ясно — «детей» из Академии — самому молодому игроку 16 лет.

Гаджи Гаджиев считает, что в этой ситуации на решение РФС и РПЛ отступить повлияла личность Бориса Ротенберга.

Я не люблю комментировать вещи, в которых плохо осведомлён. Когда ты не на месте, ты смотришь по-другому на ситуацию. Мы можем ошибаться в своих комментариях. Но в этой ситуации моя оценка поступку руководства «Сочи» отрицательная. Я бы считал правильным, по крайней мере нас так воспитывали, чтобы соревнования проходили в честной борьбе при соблюдении справедливости. Но надо понимать, что справедливость в принципе невозможна. Позиция РПЛ вроде бы и понятна, и не понятна. Очевидно, есть влияние сильной фигуры, которая руководит «Сочи». Если бы, условно говоря, это был пермский «Амкар», то клубу сказали бы: «Слушай, игра переносится. Разговор закончен». А так, как это «Сочи», то таким тоном не поговоришь. Я считаю, что правильно было бы перенести игру, чтобы была справедливость, — сказал тренер.

И на закуску снова история про Кокорина

Александр Кокорин Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

В начале июня Сочи объявил о праздновании десятилетия спортивной славы. Молодой клуб не мог остаться в стороне и в знак подарка, в том числе, предоставил майку форварда Кокорина, который вышел всего в четырёх играх. Смех, да и только.