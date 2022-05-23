Мбаппе рассказал, почему передумал уходить из ПСЖ в «Реал» Футболист Мбаппе заявил, что не ушёл из ПСЖ, потому что хотел остаться в своей стране

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе / Фото IMAGO/Antonio Borga/Global Look Press

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему передумал переходить в «Реал». Он заявил, что захотел остаться в своей стране, сообщает L'Équipe.

Все знают, что в прошлом году я хотел уйти. У меня было глубокое убеждение, что это было лучшим решением в тот момент. Есть спортивный контекст, а также личный, которые заключается в том, что я француз, и это страна, в которой я буду жить, в которой я буду стареть, — сказал Мбаппе.

ПСЖ сообщил о продлении контракта с Килианом Мбаппе 21 мая. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за «парижан» во всех турнирах.

Также сообщалось, что испанский журналист Хосе Феликс Диас жёстко раскритиковал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за то, что он отказался переходить в мадридский «Реал».