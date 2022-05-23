Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему передумал переходить в «Реал». Он заявил, что захотел остаться в своей стране, сообщает L'Équipe.
Все знают, что в прошлом году я хотел уйти. У меня было глубокое убеждение, что это было лучшим решением в тот момент. Есть спортивный контекст, а также личный, которые заключается в том, что я француз, и это страна, в которой я буду жить, в которой я буду стареть, — сказал Мбаппе.
ПСЖ сообщил о продлении контракта с Килианом Мбаппе 21 мая. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за «парижан» во всех турнирах.
Также сообщалось, что испанский журналист Хосе Феликс Диас жёстко раскритиковал форварда ПСЖ Килиана Мбаппе за то, что он отказался переходить в мадридский «Реал».