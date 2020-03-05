Министерство спорта России активно участвует в развитие футбола на территории России, сказал глава ведомства Олег Матыцин.
Министерство спорта активно участвует в развитии и реализации программ и футбола на территории России в той мере, в которой определено нашей компетенцией, — сказал министр на встрече с представителями спортивной индустрии.
По словам Матыцина, в компетенцию его ведомства входит поддержка строительства инфраструктуры и плотное взаимодействие в организации международных мероприятий на территории РФ.
Мы заинтересованы в том, чтобы деятельность была всегда координирована, потому что для нас является единой целью развитие спорта в целом — чтобы больше людей занимались, с большим интересом и на комфортных спортивных объектах, — сказал он.
Ранее Матыцин был включён в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС), писал NEWS.ru.
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