https://static.news.ru/photo/f1767dac-5c9d-11ea-871e-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что Казань сумеет провести Суперкубок Европы по футболу-2023 «на высшем уровне».

Столица Республики Татарстан ни раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга, — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства, добавив, что «Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдёт на высшем уровне».

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение доверить проведения Суперкубка УЕФА российскому городу. За участие в кубке поборются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Это третий крупный турнир после чемпионата мира по футболу, который прошёл на территории России в 2018 году. Впереди Санкт-Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу-2020 и финал Лиги чемпионов-2021.

Кубок Английской футбольной лиги, 1 марта выигранный клубом «Манчестер Сити», стал 29-м трофеем в тренерской карьере 49-летнего испанца Хосепа Гвардиолы.