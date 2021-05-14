Матвеев оценил поражение «Локомотиву» и два удаления игроков «Урала»

https://static.news.ru/photo/f86a9762-b64a-11eb-9c7d-96000091f725_660.jpg Юрий Матвеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» со счётом 0:1 в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги.

Игра разделилась на равные отрезки: до и после удаления. Большую часть времени провели в обороне, достаточно организованной. Держались до последнего, к сожалению, не смогли довести до ничьей, — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

Во время встречи с поля были удалены полузащитники екатеринбуржцев Рафал Аугустыняк и Даниэль Мишкич.

Судейство оцениваю хорошо. Но пока не посмотрю моменты и не разберу, не могу комментировать удаления, — добавил он.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. В матче 30-го тура против «Тамбова» он отличился покером. «Сине-бело-голубые» завершили чемпионат победой 5:1.