Матерацци рассказал о драке с Зиданом в 2006 году

https://static.news.ru/photo/e76a4c82-8d83-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: marcomaterazzi/instagram.com

Футболист и тренер Марко Матерацци поделился воспоминаниями о конфликте, произошедшем между ним и Зинедином Зиданом во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Италии и Франции.

Матерацци вспомнил, что за время игры между ним и Зиданом произошло три стычки. После третьей из них Зидан сказал, что после матча отдаст итальянцу свою футболку, а Матерацци ответил, что предпочёл бы футболке соперника его сестру, за что получил удар головой. Подробностями разговора и последовавшей за ним драки Матерацци поделился во время прямого эфира в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, футболист российского клуба «Сочи» Александр Кокорин в разговоре с журналистами прокомментировал новый судебный иск, который против него и игрока «Краснодара» Павла Мамаева подала телеведущая Ольга Ушакова. По словам спортсмена, ему нет нужды беспокоиться по поводу этой ситуации.