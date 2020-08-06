Матчи нового сезона РПЛ могут посещать до 30% болельщиков

https://static.news.ru/photo/f9042c36-d7f4-11ea-948c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин хочет, чтобы стадионы на матчах чемпионата России были заполнены.

Мы очень хотим, чтобы стадионы были заполнены, но, к сожалению, это всё зависит от эпидемиологической ситуации. Всё отдано на откуп властей соответствующих регионах, — сказал Мейтин на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.

Он отметил, что несмотря на разрешение московских властей пускать на мероприятия до 50% зрителей, РПЛ не может этого позволить в связи с невозможностью точной рассадки болельщиков.

Таким образом, посещать матчи в новом сезоне смогут до 30% фанатов, — cказал он.

Ранее директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин заявил, что в случае второй волны инфекции коронавируса стоит доиграть сезон, пусть и без зрителей.

Сезон-2019/20 чемпиноната России по футболу был приостановлён в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновился 19 июня и был доигран с ограниченным количеством зрителей на трибунах — 10% от заполняемости арены. Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что весь новый сезон-2020/21 будет проходить также с ограничениями. Возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы, писал NEWS.ru.