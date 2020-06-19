Матчи чемпионата России по футболу покажут в 11 странах ближнего зарубежья

https://static.news.ru/photo/fefed282-b22c-11ea-8342-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрёл спортивный телеканал Q SPORT, который будет показывать матчи в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, трансляции будут доступны в сетях кабельных операторов и на ОТТ-платформах мобильных операторов в эфире телеканала Q SPORT. Кроме того, вещатель ведёт переговоры о включении канала в телевизионные сети и ОТТ-платформы.

Первыми игры РПЛ увидят зрители в Казахстане начиная с 23-го тура, который стартует 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ранее права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрели компании LaLigaSportsTV и Telestare, которые будут показывать игры чемпионата в Испании, на Кипре и в балканских странах, писалNEWS.ru.