Матчи чемпионата России по футболу покажут в 11 странах ближнего зарубежья

Права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрёл спортивный телеканал Q SPORT, который будет показывать матчи в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Украине.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, трансляции будут доступны в сетях кабельных операторов и на ОТТ-платформах мобильных операторов в эфире телеканала Q SPORT. Кроме того, вещатель ведёт переговоры о включении канала в телевизионные сети и ОТТ-платформы.
Первыми игры РПЛ увидят зрители в Казахстане начиная с 23-го тура, который стартует 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат».
Ранее права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрели компании LaLigaSportsTV и Telestare, которые будут показывать игры чемпионата в Испании, на Кипре и в балканских странах, писалNEWS.ru.
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