Матчи чемпионата России по футболу будут показывать с Испании

https://static.news.ru/photo/01d5f100-b216-11ea-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Права на трансляцию матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) приобрели компании LaLigaSportsTV и Telestare, которые будут показывать игры чемпионата в Испании, Кипре и балканских странах.

Соглашение на показ матчей в Испании начнёт действовать с 23-го тура нынешнего сезона РПЛ, контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Отмечается, что все матчи будут показывать с русскими комментаторами, а с сезона-2020/21 две игры из тура по выбору РПЛ могут быть показаны с местными комментаторами, сообщает пресс-служба РПЛ.

Компания Telestare приобрела права на матчи чемпионата России для вещания в Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и на Кипре. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС на данный момент не обсуждает вопрос увеличения количества болельщиков на стадионах на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он добавил, что в текущей ситуации улучшить ситуацию может совместная работа РФС и болельщиков, писал NEWS.ru.