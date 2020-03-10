https://static.news.ru/photo/1ac8588c-62e9-11ea-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/XinHua/Global Look Press

Ближайшие матчи чемпионата Португалии по футболу пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Также при пустых трибунах пройдут матчи во всех профессиональных футбольных лигах страны и соревнования по мини-футболу, сообщает пресс-служба Федерации португальского футбола (FPF).

Ранее федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, писал NEWS.ru.