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Матчи чемпионата Испании по футболу в ближайшие две недели пройдут без зрителей из-за опасения распространения коронавируса.

Ла Лига сделала заявление, что запрет на проведение матчей с болельщиками будет действовать начиная с 10 марта. Это также касается второго по силе дивизиона Испании.

Отмечается, что лига продолжит поддерживать постоянный контакт с Министерством здравоохранения, чтобы следовать его рекомендациям.

Ранее стало известно, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» также пройдёт без зрителей из-за коронавируса, писал NEWS.ru.