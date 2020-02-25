Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса в стране.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, что в ряде регионов действует запрет на проведение спортивных мероприятий, однако принято решение часть соревнований проводить без зрителей.
В итоге без зрителей пройдут матчи «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешиа», «Ювентус» — «Интер» и «Сампдория» — «Верона», сообщает Football Italia.
Ранее Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.
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