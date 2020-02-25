Фото: Lapresse/Tano Pecoraro/Global Look Press

Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде.

Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — цитирует футболиста пресс-служба клуба. Чорлука...