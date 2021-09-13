«Матч ТВ» покинул комментатор Денис Казанский

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, неоднократно признававшийся лучшим на канале, покинул холдинг. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
С одной стороны, нам досадно расставаться с давним коллегой и большим профессионалом. С другой — нам приятно, что наши коллеги так востребованы на рынке, — сказал Тащин.
Отмечается, что Казанский ушёл, чтобы сосредоточиться на работе в других проектах.
В прошлом году Казанский запомнился телезрителям острыми вопросами Станиславу Черчесову после серии неудачных матчей сборной России, на которые экс главный тренер команды резко отреагировал, в частности, он спросил у Казанского, «не дать ли ему в морду».
Казанский неоднократно признавался лучшим комментатором «Матч ТВ» согласно опросу болельщиков на сайте канала.