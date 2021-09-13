«Матч ТВ» покинул комментатор Денис Казанский

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Уход Марио Фернандеса из сборной России по футболу является печальной новостью, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы (ГД) по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Парламентарий отметил, что защитник столичного ЦСКА стал одним из лучших игроков страны не только в составе национальной команды, но и на клубном уровне.

Для меня Фернандес открылся как национальный игрок на прошлом чемпионате мира, когда, как мне казалось, он сделал 50% успеха нашей команды, да и сейчас парень выкладывается. Для меня это печальная...