16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Матч ТВ» покинул комментатор Денис Казанский

17:46, 13 сентября 2021
«Матч ТВ» покинул комментатор Денис Казанский Денис Казанский Фото: kazzzansky/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, неоднократно признававшийся лучшим на канале, покинул холдинг. Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

С одной стороны, нам досадно расставаться с давним коллегой и большим профессионалом. С другой — нам приятно, что наши коллеги так востребованы на рынке, — сказал Тащин.

Отмечается, что Казанский ушёл, чтобы сосредоточиться на работе в других проектах.

В прошлом году Казанский запомнился телезрителям острыми вопросами Станиславу Черчесову после серии неудачных матчей сборной России, на которые экс главный тренер команды резко отреагировал, в частности, он спросил у Казанского, «не дать ли ему в морду».

Казанский неоднократно признавался лучшим комментатором «Матч ТВ» согласно опросу болельщиков на сайте канала.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео