«Матч ТВ» покажет игры РПЛ, обеспечив зрителей эффектом присутствия

https://static.news.ru/photo/97b922fa-ab2c-11ea-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Матч ТВ» покажет большую часть оставшихся игр Российской премьер-лиги, которая стартует 19 июня, в прямом эфире и свободном доступе. Телеканал намерен обеспечить зрителям максимальный эффект присутствия.

Пресс-служба телеканала отмечает, что данное решение относится только к текущему сезону. Встречи сезона-2020/21, который начнутся в августе, будут транслироваться на канале «Матч Премьер».

Абсолютно все игры текущего чемпионата будут представлены на каналах холдинга «Матч!». Наша команда проводит большую работу по созданию эксклюзивного контента, который, уверен, понравится болельщикам, — приводит слова креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева пресс-службе канала.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. РФС и РПЛ приняли решение, что 23-й тур чемпионата будет посвящён благодарности врачам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба лиги, писал NEWS.ru.