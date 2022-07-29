«Матч ТВ» подтвердил, что не покажет Английскую премьер-лигу из-за санкций «Матч ТВ» подтвердил, что не покажет Английскую премьер-лигу в сезоне-2022/23 из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Матч ТВ» не покажет игры Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2022/23 из-за санкций Великобритании, передают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора телеканала Александра Тащина. Руководство канала выразило надежду, что через сезон удастся возобновить показ АПЛ.

Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже, — заявил Тащин.

«Матч ТВ» подписал шестилетний контракт на показ АПЛ летом 2021 года. Запуск должен был состояться в сезоне-2022/23. Прежде матчи английского чемпионата транслировал сервис Okko.

Ранее Тащин сообщил, что ведущая Софья Тартакова на неопределенный срок отстранена от работы в эфире. Журналистка подвергла жесткой критике шоу «Есть тема!» и ведущего программы Антона Анисимова после выпуска, посвященного нашумевшим высказываниям российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева относительно смены спортивного гражданства.