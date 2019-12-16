https://static.news.ru/photo/41b7f29c-1d28-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Компания Rambler подаст иск в суд о прекращении распространения видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги на «Матч ТВ» как «незаконного контента».

Rambler Group, которая является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги в сезонах-2019/20, 2020/21, 2021/22, подаёт в суд из-за незаконного распространения некоторых фрагментов матчей на сайте телеканала «Матч ТВ» в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры, которые позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором Rambler Group потребует «лишь прекращения распространения незаконного контента», добавили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд временно заблокировал доступы к прямым трансляциям футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги на шести сайтах.