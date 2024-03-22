Россия вынесла Сербию на глазах 23 тысяч болельщиков: фото лучших моментов Россия устроила Сербии форменный разгром в товарищеском футбольном матче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищеский матч Россия — Сербия

Накануне на «ВТБ Арене» в Москве прошел товарищеский матч между сборными России и Сербии. Подопечные Валерия Карпина забили в ворота гостей четыре безответных мяча и одержали крупную победу.

Голы оформили Антон Миранчук (22-я минута, с пенальти), Максим Осипенко (32-я), Алексей Миранчук (55-я) и Иван Сергеев (90+1). Сербы с 21-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления защитника Милана Гайича из ЦСКА.

Перед поединком на стадионе объявили минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Спортивный журналист умер 19 марта на 53-м году жизни. Перед товарищеской игрой болельщикам показали видеоролик с нарезкой ярких комментариев Уткина. Первый удар по мячу нанес сербский актер Милош Бикович, сыгравший в целом ряде российских фильмов.

Кроме того, певец Григорий Лепс исполнил композицию «Родина-мать», а Пелагея спела гимн России. Матч между сборными России и Сербии посетили 23 679 болельщиков.

Матч с сербами стал первым для российской национальной команды с соперником из Европы с 2021 года. Сборная и клубы России были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На «ВТБ Арене» 25 марта состоится товарищеская встреча сборной России с командой Парагвая.

Самые яркие фото со встречи — в галерее NEWS.ru.