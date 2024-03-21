Матч России и Сербии начался с минуты молчания в память об Уткине

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перед матчем сборных России и Сербии по футболу, который проходит на стадионе «Динамо» в Москве, объявили минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Спортивный журналист скончался 19 марта на 53-м году жизни.

Перед товарищеской игрой болельщикам также показали видеоролик с нарезкой ярких комментариев Уткина. Кроме этого, певец Григорий Лепс исполнил композицию «Родина-мать», а Пелагея спела гимн России. Матч с Сербией стал для российской команды первым с ноября 2021 года против европейской сборной.

РФС организовал предматчевую программу с артистами. Игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», она пройдет при информационной поддержке «Русской Медиагруппы».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ранее заявил, что РФС заплатил сборной Камеруна за матч с Россией не €900 тысяч, а в два раза меньше. По его словам, еще меньше получили команды Сербии и Парагвая. Как пояснил Митрофанов, все футбольные сборные, которые приезжают в РФ, имеют большие расходы.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в 2024 году сборная России планирует провести товарищеские матчи с командами Белоруссии и Китая. По его словам, организация поддерживает контакты с футбольными федерациями многих стран мира. Дюков также подчеркнул, что есть вероятность участия сборной РФ в каком-либо неофициальном турнире летом или осенью этого года.