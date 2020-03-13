Запрет на проведение массовых мероприятий свыше 1000 человек в Санкт-Петербурге не коснётся матча чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уралом», который пройдёт в субботу, 14 марта.
Это связано с тем, что указ правительства северной столицы вступает в силу с 16 марта и продлится до 30 апреля.
Таким образом, все болельщики, которые приобрели билеты на встречу 22-го тура Российской премьер-лиги, смогут посетить «Газпром Арена» и поддержать команды.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение по удалениям защитников «Локомотива» Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова по итогам матча 21-го тура чемпионата России, ранее писал NEWS.ru.
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