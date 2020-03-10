Молдавская федерация футбола отложила начало продажи билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России из-за коронавируса, сообщила пресс-служба организации.
Ранее 10 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в стране введён полный запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, в том числе спортивных.
Матч между командами Молдавии и России запланирован на 31 марта и должен пройти в Кишинёве.
Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в финском городе Контиолахти отменили все пресс-конференции из-за угрозы распространения коронавируса. Журналистам запретили приближаться к спортсменам ближе, чем на один метр, писал NEWS.ru.
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