Матч «Локомотив» — «Атлетико» завершился ничьёй

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Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго». Московский клуб требует за 26-летнего футболиста, выступающего в этом бразильском клубе на правах аренды, €6 млн.

Во «Фламенго» не уверены, что спортсмен стоит таких денег. Из-за полученной травмы Роша выбыл на большую часть нынешнего сезона. Последний раз бразилец появлялся на поле 5 сентября и с тех...