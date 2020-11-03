Матч «Локомотив» — «Атлетико» завершился ничьёй

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился ничьёй. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена», игра закончилась со счётом 1:1.
Счёт открыл Хосе-Мария Хименес на 18 минуте. На 25 минуте Антон Миранчук реализовал пенальти.
По итогам трёх встреч у «Локомотива» на счету два очка, команда находится на третьем месте. «Атлетико» с четырьмя очками остаётся на второй позиции.
Ранее NEWS.ru писал, что «Атлетико» представил на своём официальном сайте материал, посвящённый «Локомотиву».
При этом переводчики клуба неверно адаптировали фамилию одного из футболистов — из 20-летнего защитника Артура Чёрного получился Arthur Negro.