Матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса

Коронавирус стал причиной отмены матча Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины.
Так, заболевание было выявлено у игроков украинской команды. К ранее заболевшим Андрею Ярмоленко, Виктору Коваленко, Виктору Цыганкову и Сергею Сидорчуку 17 ноября добавились Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов.
В настоящее время сборная Украины находится на карантине.
Матч Лиги наций между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 22:45 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч сборных России и Сербии в Лиге наций.
На игре должны были работать польские судьи во главе с Даниелем Стефански. Вместо них встречу обслужит бригада из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор.
В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.