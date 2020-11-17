Матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a415249c-28de-11eb-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Fahy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус стал причиной отмены матча Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины.

Так, заболевание было выявлено у игроков украинской команды. К ранее заболевшим Андрею Ярмоленко, Виктору Коваленко, Виктору Цыганкову и Сергею Сидорчуку 17 ноября добавились Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов.

В настоящее время сборная Украины находится на карантине.

Матч Лиги наций между Украиной и Швейцарией должен был состояться 17 ноября в 22:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч сборных России и Сербии в Лиге наций.

На игре должны были работать польские судьи во главе с Даниелем Стефански. Вместо них встречу обслужит бригада из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор.

В мире к 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 перешагнуло отметку в 54 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.