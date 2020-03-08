Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдёт без зрителей из-за коронавируса.
В рамках применения мер, о которых было объявлено в воскресенье, префектура полиции приняла решение, что матч ПСЖ — «Боруссия» пройдёт при пустых трибунах, — сообщила пресс-служба полиции Парижа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира — между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.
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