https://static.news.ru/photo/f63ab0fa-61f8-11ea-a3cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

В рамках применения мер, о которых было объявлено в воскресенье, префектура полиции приняла решение, что матч ПСЖ — «Боруссия» пройдёт при пустых трибунах, — сообщила пресс-служба полиции Парижа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране. Также был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира — между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был пройти 4 марта в Турине.