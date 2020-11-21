Матч лидеров женского чемпионата России по футболу отменили из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/295e349c-2be9-11eb-8df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: superleague_ru/vk.com

Встреча последнего, 14-го тура женского чемпионата России по футболу в высшем дивизионе между столичными «Локомотивом» и ЦСКА не состоится в назначенный срок.

Пресс-служба армейского клуба сообщает, что тесты нескольких игроков ЦСКА на коронавирус дали положительный результат. Заболевшие ушли на самоизоляцию, медицинский штаб клуба наблюдает за их состоянием.

ЦСКА с 33 очками занимает первое место и уже обеспечил себе чемпионство. «Локомотив» идёт вторым, у команды 29 очков и гарантированное второе место. Идущий третьим клуб «Рязань-ВДВ» перед последним туром имеет в активе 19 очков.

Футболистки армейского клуба 19 ноября уступили австрийскому «Санкт-Пёльтену» (0:1) и завершили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

20 ноября стало известно о заражении коронавирусом сербского футболиста Луки Йовича, передавал NEWS.ru. Нападающий мадридского «Реала» за два дня до получения положительного результата теста выходил на поле в составе сборной Сербии в матче против российской национальной команды в Лиге наций. Йович отличился двумя забитыми мячами.