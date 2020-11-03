Матч «Хоффенхайм» — «Слован» рассудит российская бригада арбитров

Российская бригада арбитров будет работать на матче группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Слован», следует из сообщения пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).
Так, главным судьёй станет Сергей Карасёв. Ему будут ассистировать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра утверждён Владимир Москалёв.
Матч «Хоффенхайм» — «Слован» состоится 5 ноября. Игра начнётся в 23:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Лацио».
По его словам, в матче сможет сыграть Артём Дзюба. В то же время Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Малком, Леон Мусаев и Дмитрий Чистяков не смогут помочь команде.