Матч «Хоффенхайм» — «Слован» рассудит российская бригада арбитров

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«Манчестер Сити» может согласовать с Лионелем Месси предварительный контракт в январе. Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Примечательно, что футболист пока не собирается обсуждать с каталонским клубом свои планы до завершающей части сезона, пишет The Telegraph. Известно, что в марте 2021 года состоятся выборы президента «Барселоны». Возможно,...