Матч чемпионата Украины отменён из-за выявления коронавируса у футболистов

Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу «Карпаты» — «Мариуполь» отменён из-за выявления положительных результатов на коронавирус у отдельных игроков и сотрудников львовского клуба.
Решение о дальнейшей судьбе матча будет принято позже, сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ).
Отмечается, что инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.
Чемпионат Украины по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновляется 30 мая.
Ранее стало известно, что матчи Английской премьер-лиги возобновятся с 17 июня. В этот день будут проведены встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».
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