Матч чемпионата Украины отменён из-за выявления коронавируса у футболистов

https://static.news.ru/photo/c83a9cf2-a266-11ea-9d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckarpaty.com

Матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу «Карпаты» — «Мариуполь» отменён из-за выявления положительных результатов на коронавирус у отдельных игроков и сотрудников львовского клуба.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принято позже, сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Отмечается, что инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

Чемпионат Украины по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновляется 30 мая.

Ранее стало известно, что матчи Английской премьер-лиги возобновятся с 17 июня. В этот день будут проведены встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».