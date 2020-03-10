https://static.news.ru/photo/7fe7b9c0-62bb-11ea-ae80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» пройдёт при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Решение было принято на встрече представителей правительства страны и клуба, сообщает Marca.

Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в 23:00 мск. Первый матч завершился со счётом 1:1.

Ранее стало известно, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» также пройдёт без зрителей из-за коронавируса, писал NEWS.ru.