Матч 23-го тура РПЛ под угрозой срыва из-за подозрения на COVID у игроков

https://static.news.ru/photo/929f91fc-b0ac-11ea-a747-fa163e074e61_660.jpg Роман Ерёменко (справа) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» находится под угрозой срыва, сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Подозрения на коронавирус у 6 футболистов основного состава ФК «Ростов» (Еременко, Хаджикадунич, Байрамян, Норманн, Попов, Логашов). Так получается, что под угрозой ближайшие матчи «Ростова» в РПЛ, в частности матч с «Сочи», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Таким образом, «Ростов» по всем рекомендациям Российского футбольного союза (РФС) и Роспотребнадзора садится на двухнедельный карантин. Встреча «Сочи» — «Ростов» в рамках 23-го тура РПЛ состоится 19 июня.

Ранее случаи заражения COVID-19 были подтверждены у полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, нападающего «Урала» Павла Погребняка, форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана, защитника «Рубина» Константина Плиева и защитника «Динамо» Романа Евгеньева, писалNEWS.ru.