https://static.news.ru/photo/9286ad8c-5d8b-11ea-a765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: doloresaveiroofficial/instagram.com

Мать нападающего «Ювентуса» Мария Долореш душ Сантуш Авейру перенесла ишемический инсульт. На данный момент она находится в больнице.

Медики проводят полное обследование. В ближайшее время матери Роналду придётся пройти дополнительные тесты для оценки повреждений головного мозга. Из-за этого происшествия Криштиану Роналду срочно отправился на Мадейру. Вероятно, что он пропустит полуфинальный матч Кубка Италии против «Милана».

Ранее мама футболиста боролась с другой болезнью. В 2007 году у неё диагностировали рак молочной железы.

Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь я борюсь за свою жизнь, — говорила она в интервью.

После этого происшествия Роналду пожертвовал £100 тысяч на строительство онкологического центра.

NEWS.ru сообщал, что в 2019 году нападающий «Ювентуса» стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ. Также на его счету титул самого быстрого игрока чемпионата Италии.