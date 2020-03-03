https://static.news.ru/photo/2c1a999a-5d46-11ea-b38a-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду с матерью Фото: doloresaveiroofficial/instagram.com

Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, была госпитализирована в больницу из-за инсульта.

На данный момент её состояние оценивается как стабильное. Она находится в реанимации после операции, которая прошла успешно, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Ранее мать Роналду Долореш Авейру заявила, что её сыну мешает завоевать больше «Золотых мячей» футбольная мафия, писал NEWS.ru.