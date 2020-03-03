Долореш Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, была госпитализирована в больницу из-за инсульта.
На данный момент её состояние оценивается как стабильное. Она находится в реанимации после операции, которая прошла успешно, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Ранее мать Роналду Долореш Авейру заявила, что её сыну мешает завоевать больше «Золотых мячей» футбольная мафия, писал NEWS.ru.
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