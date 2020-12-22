Мать футболиста Роналдиньо госпитализирована с тяжёлой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/e0374b50-4425-11eb-b686-fa163e074e61_660.jpg Роналдиньо с мамой Фото: ronaldinho/instagram.com

Мать бывшего бразильского футболиста Роналдиньо в тяжёлом состоянии попала в больницу, ей диагностировали COVID-19.

Дорогие друзья, моя мама заболела коронавирусом, мы боремся за её скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии, получает там необходимую помощь, — написал футболист в Twitter.

Роналдиньо поблагодарил всех, кто поддерживает его и молится за выздоровление его мамы.

Как передаёт «Москва 24», в октябре стало известно, что сам Роналдиньо заразился коронавирусом. О положительном результате теста 40-летний экс-футболист узнал в бразильском городе Белу-Оризонти. По словам спортсмена, он перенёс заболевание без симптомов.

В июне NEWS.ru писал, что чемпион мира по футболу Роналдиньо может вернуться на поле и примерить на себя форму аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», который тренировал Диего Марадона.

Официально о завершении своей футбольной карьеры Роналдиньо заявлял в 2018 году. За свою карьеру он был признан лучшим футболистом мира в 2004 и 2005 годах, стал обладателем «Золотого мяча» и выиграл в составе сборной Бразилии чемпионат мира по футболу 2002 года.