Мать футболиста Роналдиньо госпитализирована с тяжёлой формой COVID-19

Мать бывшего бразильского футболиста Роналдиньо в тяжёлом состоянии попала в больницу, ей диагностировали COVID-19.
Дорогие друзья, моя мама заболела коронавирусом, мы боремся за её скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии, получает там необходимую помощь, — написал футболист в Twitter.
Роналдиньо поблагодарил всех, кто поддерживает его и молится за выздоровление его мамы.
Как
В июне NEWS.ru писал, что чемпион мира по футболу Роналдиньо может вернуться на поле и примерить на себя форму аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», который тренировал Диего Марадона.
Официально о завершении своей футбольной карьеры Роналдиньо заявлял в 2018 году. За свою карьеру он был признан лучшим футболистом мира в 2004 и 2005 годах, стал обладателем «Золотого мяча» и выиграл в составе сборной Бразилии чемпионат мира по футболу 2002 года.