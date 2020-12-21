Массажист Кокорина вновь заявил, что не мог травмировать футболиста

https://static.news.ru/photo/3f38dd3c-42cb-11eb-bcec-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Массажист нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Александра Кокорина Сергей Колесников вновь заявил, что не мог травмировать игрока.

По его словам, медики пытались доказать, что он слишком часто делает футболисту массаж. Якобы именно поэтому у него начались проблемы с мышцами. Массажист также добавил, что работал с великими легкоатлетами, в том числе с Сергеем Бубкой.

Ребята, я работаю столько лет, больше, чем вы живёте. Чему вы меня можете научить? У меня было столько случаев, столько разной работы, что представить себе не можете, — отметил Колесников в интервью «РБ-Спорт».

Александр Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года, однако с тех пор провёл за «красно-белых» лишь восемь матчей, в которых забил два мяча, оба — с пенальти. Ряд игр он пропустил из-за травм.

В частности, повреждение не позволило ему выйти на поле в играх против «Сочи» и «Зенита». В обеих «Спартак» уступил — 0:1 и 1:3 соответственно.

Будущее Кокорина в «Спартаке» сейчас под вопросом. По данным СМИ, тренерский штаб рассчитывал, что игрок будет интенсивно тренироваться с командой до конца календарного года, после чего «красно-белые» должны отправиться в отпуск. Однако спортсмен уже улетел на Мальдивы — сообщается, что он в индивидуальном порядке восстанавливается после травмы в комфортном климате.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Гунько заявил, что форварда Александра Кокорина необходимо продать в «Сочи».