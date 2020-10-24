«Марсель» обыграл «Лорьян» в матче Лиги 1

https://static.news.ru/photo/52f7c124-1622-11eb-b1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/om_officiel

«Марсель» одержал победу над «Лорьяном» в матче восьмого тура Лиги 1. Встреча прошла в Лорьяне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 54-й минуте стараниями Леонардо Балерди.

«Марсель» с 15 очками идёт в группе команд, которые занимают места со второго по четвёртое, имея худшие дополнительные показатели. У «Лорьяна» 7 очков и 17-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.