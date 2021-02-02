«Марсель» объявил об отставке главного тренера

https://static.news.ru/photo/e90b8de0-6586-11eb-bd38-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/officialandrevillasboas

Французский футбольный клуб «Марсель» на своём сайте объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.

Это решение стало неизбежным, учитывая недавние события, которые наносят серьёзный ущерб «Марселю» и его сотрудникам, — говорится на сайте клуба.

Ранее главный тренер написал заявление об отставке, отметив, что не согласен со спортивной политикой клуба в последние два-три года. В частности, упоминалась покупка игрока Оливье Нтшама, от которого Виллаш-Боаш ранее отказался. Уже тогда в клубе заявили, что в отношении тренера будут приняты дисциплинарные санкции.

«Марсель» идёт девятым в чемпионате Франции, в последних четырёх встречах команда один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Ранее клуб занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов, уступив в пяти играх из шести.

Как писал NEWS.ru, несколько сотен фанатов французского футбольного клуба «Олимпик Марсель» устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды в текущем сезоне. Протестующие прошли по городу, затем собрались около тренировочной базы клуба и зажгли файеры. Отмечено несколько попыток прорыва на территорию объекта.