https://static.news.ru/photo/002376b0-1ff0-11ea-8afc-fa163e074e61_660.jpg Марк ван Боммел Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Руководство нидерландского футбольного клуба ПСВ отправило в отставку главного тренера Марк ван Боммела из-за отрицательных результатов команды.

Результаты слишком плохи и недостойны для ПСВ. Мы сделали всё, чтобы переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось, — цитирует пресс-служба клуба генерального директора ПСВ Тоона Гербрандса.

Нового тренера руководство ПСВ объявит позже.

Ван Боммел руководил командой с лета 2018 года. После 17-ти туров ПСВ занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 31 очко.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, что обсудит детали нового соглашения с руководством клуба после возвращения из Испании, где он проходит стажировку в мадридском «Атлетико», писал NEWS.ru.