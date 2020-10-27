Марадону изолировали после того, как у его помощника пропало обоняние

Главный тренер футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Армандо Марадона изолировался после того, как контактировал с человеком, у которого медики подозревают COVID-19.
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В качестве меры предосторожности медики приняли решение изолировать Марадону. Позже он пройдёт тестирование на COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники российского МИД регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию и следуют предписаниям. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя уход на самоизоляцию главы МИД Сергея Лаврова.