«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

https://static.news.ru/photo/c24b8ba8-4793-11eb-87e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Glyn Kirk/PA/TASS

В матче 15-го тура Английской премьер-лиги на выезде «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером». Встреча завершилась со счётом 2:2.

У «красных дьяволов» голами отметились Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. У «лис» отличились Харви Барнс и Джейми Варди.

«Манчестер Юнайтед» после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице и имеет в активе 27 очков. У «Лестера» на одно очко больше, команда находится на второй позиции.

29 декабря «красные» примут на своём поле «Вулверхэмптон». «Лестер» днём ранее на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

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