«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

https://static.news.ru/photo/8276606c-b0d8-11eb-9199-96000091f725_660.jpg Фото: Nick Potts/ТАСС

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» победил в Бирмингеме «Астон Виллу» со счётом 3:1, проигрывая после первого тайма.

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте после удара Бертрана Траоре и до перерыва вели в счёте. В начале второго тайма счёт с 11-метровой отметки сравнял штатный пенальтист и лучший бомбардир манкунианцев Бруну Фернандеш. Вскоре «красные дьяволы» вышли вперёд усилиями Мэйсона Гринвуда, а уже под занавес матча победную точку поставил набравший отличную форму к концу сезона форвард Эдинсон Кавани.

После этой победы МЮ увеличил отрыв от идущего третьим «Челси» до шести очков и имеет при этом игру в запасе.

Ранее сообщалось, что титул победителя футбольной Лиги Европы сезона-2020/21 оспорят 26 мая в польском Гданьске «Манчестер Юнайтед» и испанский «Вильярреал».