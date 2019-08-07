https://static.news.ru/photo/7e18b7a6-b8e9-11e9-8f12-fa163e074e61_660.jpg Ромелу Лукаку Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» наложил штраф на нападающего Ромелу Лукаку в размере £400 тысяч (примерно €435 тысяч) за неявку на тренировочную базу.

Несколько дней бельгийский форвард тренируется в расположении «Андерлехта» без разрешения руководства английской команды. Ранее появилась информация, что Лукаку потребовал продать его в другой футбольный клуб, сообщает Mirror.

26-летним игроком сборной Бельгии интересовался «Ювентус», однако бельгиец не смог перейти в состав «старой синьоры» из-за Пауло Дибалу, который не договорился с МЮ по условиям личного контракта. Кроме того, Лукаку мог перейти в «Интер», но миланский клуб не может согласовать сумму трансфера с «красными».

В сезоне-2018/19 бельгийский нападающий сыграл за «Манчестер» 45 игр. В его активе 19 очков (15 голов и четыре результативные передачи). Контракт с английским клубом действует до 30 июня 2022 года.

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