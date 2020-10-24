https://static.news.ru/photo/f90f4e8a-1602-11eb-b57c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manchester City/facebook.com

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

Так, хозяева ушли на перерыв, ведя в счёте. На 18-й минуте «Вест Хэм» вышел вперёд стараниями Майкла Антонио. От поражения «Манчестер Сити» спас Филип Фоден на 51-й минуте.

«Манчестер Сити» набрал 8 очков и поднялся на 11-е место. В активе «Вест Хэма» также 8 очков и 10-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.