«Манчестер Сити» предложит Гвардиоле новый контракт после победы в CAS

https://static.news.ru/photo/0843724e-c5b5-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: Lynne Cameron via imago-images.de/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» собирается предложить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле новый контракт после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении команды от еврокубков.

Руководство «Манчестер Сити» собирается использовать положительный вердикт CAS в качестве аргумента, чтобы уговорить специалиста заключить новое соглашение, сообщает Daily Mirror.

Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с лета 2016 года, его нынешний контракт действует до 2021 года. Под руководством испанца команда дважды выигрывала чемпионат Англии, трижды — Кубок лиги и один раз — Кубок Англии.

Ранее CAS Лозанны отменил двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках. Штраф, который был назначен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в размере €30 млн, сокращён до €10 млн.

Как сообщалось, УЕФА дисквалифицировал англичан из еврокубков за нарушение финансового фейр-плей. Английский клуб завысил спонсорские доходы на своих счетах и предоставлял заведомо ложную информацию о безубыточности своей финансовой деятельности, чем прямо нарушил установленные правила лицензирования. «Горожане» после решения УЕФА подали апелляцию, писал NEWS.ru.