«Манчестер Сити» отказался продавать Габриэла Жезуса в «Ювентус»

https://static.news.ru/photo/0f441bf6-8164-11ea-92c5-fa163e074e61_660.jpg Габриэл Жезус Фото: Matt Wilkinson via imago-images.de/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отказался продавать бразильского нападающего Габриэла Жезуса в итальянский «Ювентус».

Против перехода футболиста выступил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, хотя «Ювентус» заинтересован в покупке Жезуса, сообщает портал Calciomercato.

Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, всего он провёл в составе английской команды 139 матчей, в которых забил 63 гола.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу заинтересовал португальский клуб «Спортинг», который рассматривает его трансфер. «Спортинг» намерен выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба.