«Манчестер Сити» отказался продавать Габриэла Жезуса в «Ювентус»

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отказался продавать бразильского нападающего Габриэла Жезуса в итальянский «Ювентус».
Против перехода футболиста выступил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, хотя «Ювентус» заинтересован в покупке Жезуса, сообщает портал Calciomercato.
Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, всего он провёл в составе английской команды 139 матчей, в которых забил 63 гола.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу заинтересовал португальский клуб «Спортинг», который рассматривает его трансфер. «Спортинг» намерен выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба.
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