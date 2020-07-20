«Манчестер Сити» обсуждает возможность подать в суд на президента Ла Лиги

https://static.news.ru/photo/b3c9d47c-c9bc-11ea-8105-fa163e074e61_660.jpg Хавьер Тебас Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщил источник в английской команде.

По его словам, им известно, что говорил Тебас, и теперь вопрос рассмотрит юридическая группа клуба.

Взгляды Тебаса на клуб не имеют под собой никаких оснований. Независимый орган постановил, что решение УЕФА о запрете на участие в еврокубках было ошибочным, — заявил он.

Источник также подчеркнул, что предположения президента Ла Лиги наносят ущерб репутации «Манчестер Сити», передаёт Daily Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что 14 февраля УЕФА принял во внимание решение независимой Судебной палаты Органа финансового контроля за клубами. Союз принял решение об исключении команды «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два года. Кроме того, «Манчестер» должен заплатить штраф в размере €30 млн.

Позднее клуб подал апелляцию в CAS, который отменил отстранение команды от еврокубков и уменьшил размер штрафа до €10 млн. В свою очередь Тебас усомнился в легитимности CAS и обвинил «Сити» в подделке спонсорских контрактов.