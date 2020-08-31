«Манчестер Сити» начал готовиться к возможному трансферу Месси

https://static.news.ru/photo/aad09708-ebb2-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Largo via www.imago-images./Global Look Press

Представители английского футбольного клуба «Манчестер Сити» запросили у одной из крупных медиакомпаний архивные кадры с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси для подготовки видео к возможному трансферу аргентинца.

Об этом заявил журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер.

Manchester City jÃ¡ estÃ¡ se preparando para o que pode vir.



Solicitou a uma grande produtora imagens de arquivo de Messi para preparar material audiovisual, caso o acerto aconteÃ§a. pic.twitter.com/wcXzwQA7Qh — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020

Ранее появилась информация, что «сине-гранатовые» готовы продать своего капитана «горожанам» за €280 млн. По данным источника Mirror, испанский клуб может рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан.

33-летний аргентинский нападающий намерен покинуть «Барселону», поскольку недоволен текущей ситуацией в клубе, в частности тем, что «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.

Как писал NEWS.ru, Месси отказался принимать участие в тренировках каталонской команды. Он не планирует вернуться на базу «Барселоны» к началу следующего сезона. 3 сентября отец и агент футболиста Хорхе Месси проведёт встречу с руководством клуба, чтобы обсудить желание футболиста покинуть стан «сине-гранатовых».