«Манчестер Сити» согласует с Месси предварительный контракт в январе

https://static.news.ru/photo/b329380a-1dd1-11eb-a28f-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: instagram.com/leomessi

«Манчестер Сити» может согласовать с Лионелем Месси предварительный контракт в январе. Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Примечательно, что футболист пока не собирается обсуждать с каталонским клубом свои планы до завершающей части сезона, пишет The Telegraph.

Известно, что в марте 2021 года состоятся выборы президента «Барселоны». Возможно, что новое руководство выступит за продление соглашения с Месси.

Ранее NEWS.ru писал, что тренер Кике Сетьен, который ранее работал в футбольном клубе «Барселона», рассказал о сложном характере Месси.

По словам наставника, игроком очень сложно управлять.