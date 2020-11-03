«Манчестер Сити» согласует с Месси предварительный контракт в январе

«Манчестер Сити» может согласовать с Лионелем Месси предварительный контракт в январе. Контракт нападающего с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Примечательно, что футболист пока не собирается обсуждать с каталонским клубом свои планы до завершающей части сезона, пишет The Telegraph.
Известно, что в марте 2021 года состоятся выборы президента «Барселоны». Возможно, что новое руководство выступит за продление соглашения с Месси.
Ранее NEWS.ru писал, что тренер Кике Сетьен, который ранее работал в футбольном клубе «Барселона», рассказал о сложном характере Месси.
По словам наставника, игроком очень сложно управлять.