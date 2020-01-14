https://static.news.ru/photo/261616a2-3706-11ea-b4b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Маминов Фото: ФК "Актобе" | FC "Aktobe"/vk.com

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал контракт с «Актобе». Специалист уже приступил к работе. Детали соглашения не разглашаются.

Как сообщает пресс-служба клуба, 45-летний Маминов в ближайшее время отправится вместе с командой на сбор, который состоится в Турции.

Маминов тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень». Кроме того, он исполнял обязанности главного тренера «Локомотива».

Как ранее писал NEWS.ru, председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков считает необоснованными разговоры об отставке главного тренера команды Юрия Сёмина.