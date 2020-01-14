Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов подписал контракт с «Актобе». Специалист уже приступил к работе. Детали соглашения не разглашаются.
Как
Маминов тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень». Кроме того, он исполнял обязанности главного тренера «Локомотива».
Как ранее писал NEWS.ru, председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков считает необоснованными разговоры об отставке главного тренера команды Юрия Сёмина.
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