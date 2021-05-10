Мамаева остро отреагировала на поражение «Ростова» и игру экс-супруга

https://static.news.ru/photo/2103efa2-b22c-11eb-a8d2-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, в сторис на странице своего Instagram назвала причины последних неудачных матчей «жёлто-синих».

Один из подписчиков воспользовался функцией «Задать вопрос» и написал: «Вы развелись [с Мамаевым] и „Ростов“ начал резко проигрывать».

Я всегда говорю: как относишься к жене, так и играешь, — отреагировала Алана.

По её словам, она продолжает поддерживать клуб и считает, что от «хороших мужей жёны не уходят».

Пара официально узаконила отношения в 2013 году. За восемь лет в браке у пары родилась дочь. Кроме того, Мамаев принял и первого ребёнка Аланы — сына Алекса, рождённого в браке с Александром Липовым. Впоследствии супруга часто обвиняла футболиста в изменах. В начале 2021 года её слова нашли подтверждение — Мамаев изменял супруге с испанской моделью Иреной Гарсией. 23 апреля суд Ростова-на-Дону официально развёл пару.

Ранее в матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» в гостях уступил «Уралу» с минимальным счётом 0:1. Единственный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. В заключительной встрече команда Валерия Карпина примет «Краснодар».